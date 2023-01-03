Асхат Аймагамбетов порекомендовал родителям и школьникам читать произведения казахстанских авторов

3 Января 2023, 11:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Асхат Аймагамбетов рассказал об увеличении продаж книг на казахском языке и порекомендовал родителям и школьникам произведения казахстанских авторов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В 2020 году мы запустили масштабный республиканский проект «Читающая школа». Его цель в том, чтобы привлечь детей к чтению художественной литературы.

Анализ, проведенный нами до запуска проекта, показал практически полное отсутствие современной художественной литературы в библиотеках наших школ, особенно на казахском языке. В связи с этим, мы сделали акцент на доступности литературы прежде всего на казахском языке и включении в перечень изданий жанра научной фантастики и лучших произведений мировой литературы», - написал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, приняты меры по обеспечению школ книгами, по пересмотру работы библиотекарей, переформатированию действующих и открытию новых школьных библиотек и коворкинг-центров, а также проведению конкурсов среди детей, введению 20-минуток для чтения книг и других мероприятий.

«За два года для наших школьных библиотек закуплено почти 4 млн экземпляров литературы. К сожалению, проект реализуется не во всех регионах одинаково качественно, но мы будем работать в этом направлении.

Мы также намерены развивать открытые библиотеки в рекреационнных пространствах внутри школ. Кроме традиционных школьных библиотек, которые работают по расписанию, закрываются на ключ, мы хотим предоставить возможность читать книги и даже делать уроки для тех, кто нуждается в этом.

Уже сейчас мы видим положительный эффект от «Читающей школы». Спрос рождает предложение и влияет на развитие рынка. Количество переводной литературы на государственном языке резко выросло за последний год. Повышение интереса к чтению влияет и на продажи книг на казахском языке, в этом году зафиксирован существенный рост», - отметил министр просвещения РК.

«Как читатель, встречаю все больше и больше качественно переведенных на казахский язык бестселлеров. К примеру, переводы «Гарри Поттера» и «Чудо» (Р. Паласио).

Радует и то, что увеличивается число качественных отечественных изданий и авторов. Недавно с удовольствием прочитал книгу на тему образования «ШколаТа или как получать удовольствие от образования» (Акикат Рас). Понравились и следующие три издания казахстанских авторов, прочитанных детьми или детям:

1.Рустем Сауытбай - «Шоко алем» (школьный учитель)

2. Зира Нурызбаева - «В поисках Золотой чаши. Приключения Бату и его друзей»

3. Комиксы «Еркетай».

Призываю читать вслух своим маленьким детям, поддерживать и приобщать их к чтению, покупать и дарить им книги, посещать вместе книжные выставки. Ну и конечно, важно на личном примере демонстрировать важность чтения», - резюмировал А. Аймагамбетов.

Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov