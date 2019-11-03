Асхат Аймагамбетов пообещал не обыскивать учителей на тестировании по подтверждению квалификации

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Учителей школ больше не будут обыскивать с металлоискателем во время тестирования на подтверждение квалификации. Об этом сказал на встрече с педагогами в сш№64 в рамках рабочей поездки правительственной делегации в Актюбинскую область министр образования Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не будем обыскивать учителей, как на ЕНТ во время тестирования на подтверждение квалификации, учителя - наши коллеги, мы им верим. Однако если будут пользоваться сотовым телефоном, будем выводить их с тестирования, там будут видеокамеры», - сказал министр учителям.

Кроме того, учителя смогут подать на апелляцию, если считают, что их ответ верный, а в тесте нет.

«Апелляция теперь будет проводиться электронно на республиканском уровне. Если ваш ответ будет правильным, то всем учителям, ответившим правильно, как и вы, будем засчитывать балл», - добавил министр.

Он также рассказал о новшествах, которые будут приняты в стране, чтобы поднять статус педагога и привлечь в сферу больше специалистов. На сегодня, по словам министра, несмотря на ежегодный выпуск вузами 30 тысяч педагогических кадров, учителей в школах не хватает. В стране дефицит учителей начальных классов, русского языка, физики, химии, математики.

«Ежегодно вузы страны выпускают 30 тысяч педагогов, но не все идут работать в школы. Необходимо поднять статус педагога, зарплату, принять другие меры стимулирования, чтобы привлечь в школы компетентных педагогов», - считает А. Аймагамбетов.

Законопроект о статусе педагога одобрен Правительством, и вскоре изменения по оплате труда, надбавках за классное руководство, наставничество коснутся всех педагогов.

«В наших школах мало магистров. Из 500 тысяч учителей всего 5 тысяч магистров, теперь магистрам мы будем ежемесячно доплачивать 25 тысяч тенге, за наставничество учителей - 17 тысяч ежемесячно. Рассматривается законопроект о повышении зарплаты учителей. За 4 года зарплата повысится в 2 раза, будет повышаться оклад. За 3 года мы планируем повысить зарплату учителей до средней зарплаты в стране.

За категорию учителям также будет начисляться надбавка. К примеру, учитель-мастер будет получать надбавку 50 процентов от зарплаты, значит с ростом зарплаты вырастет и надбавка. Оплата за классное руководство будет повышена в 2 раза, за проверку тетрадей тоже повысится. Будет введена награда «Заслуженный педагог». За привлечение учителей к другим видам работ будем штрафовать от 20 до 120 МРП. Директорам будет надбавка, которая будет зависеть от категории. К сожалению, очень мало желающих стать директором, их зарплата ниже чем у учителей», - сказал А. Аймагамбетов.

Он рассказал и о том, что переход на 12-летнее образования будет осуществлен не спеша, когда будет подготовлена программа, будут все условия. Также он отметил важность проведения воспитательной работы в школе.

«Мы все эти годы только образованием занимались, а о воспитании забыли. В некоторых школах и сейчас осталось - директор встречает и видит, кто привел ребенка, в каком он состоянии. Но все ли директора так делают, мы должны взять в руки вопросы воспитания. Нет взаимосвязи родителей и школы. Родители не приходят на собрания.

Теперь школьные спортзалы вне уроков можно будут сдавать в аренду. Доходы будут поступать на счет школы, а не в бюджет. В школах, где нет широкополосного Интернета, не нужно применять программу «Кунделик». Не нужно ездить из села в район с компьютером, чтобы выставлять оценки», - добавил министр.



