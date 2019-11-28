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вчера 22:54
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вчера 19:32
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Асхат Аймагамбетов пообещал исправить некоторые противоречия в законопроекте «О статусе педагога»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов признал противоречия некоторых статей законопроекта «О статусе педагога» касательно привлечения учителей к несвойственным им обязанностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На пленарном заседании Мажилиса депутат Бекболат Тлеухан отметил некоторые противоречия рассматриваемого законопроекта «О статусе педагога».
«Это, конечно, хороший закон, нужный для общества и дающий возможность для исполнения предвыборных обещаний партии «Nur Otan «. Однако здесь есть интересный момент, в статье 6, в первом подпункте второго пункта отмечено, что недопустимо привлечение педагогов к несвойственным ему профессиональным обязанностям. Однако в статье 15, пункте седьмом отмечено, что педагог обязан помогать социальному, культурному и экономическому развитию общества. Я считаю, помогать социальному, культурному и экономическому развитию общества - не входит в профессиональные обязанности педагогов», - подчеркнул Бекболат Тлеухан.
На что глава МОН согласился с замечаниями.
«Мы признаем, что здесь есть риск, что эта норма может быть прочитана не так и дает возможность опять наших коллег привлекать к несвойственным им функциям. Признаем этот недостаток и до второго чтения мы примем ваши предложения», - заверил Асхат Аймагамбетов.
В свою очередь спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин добавил, что законопроект должен был быть доработан в этой части еще до прихода в Мажилис.
«Противоречия просто очевидные между двумя этими нормами, еще и прописали обязанность педагога содействовать социальному, культурному, экономическому развитию общества, мы просто опять рискуем загрузить педагогов через эту норму тем, от чего уходим. Максимальное время учитель должен быть с учениками, а не на мероприятиях», - пояснил Нрулан Нигматулин.
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