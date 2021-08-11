Асхат Аймагамбетов: Переход к традиционному формату обучения – необходимая мера
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Переход к традиционному формату обучения – необходимая мера. Об этом в ходе прямого эфира на портале Tengrinews.kz рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Переход к традиционному формату обучения – необходимая мера. Подавляющее большинство родителей, учителей и школьники давно ждали эту новость. Недавно межведомственная комиссия приняла решение о том, что возможно начать новый учебный год в традиционном формате», - сказал министр образования.
Асхат Аймагамбетов отметил, что оффлайн формат касается и детских садов, колледжей, вузов.
«Для нас важным вопросом является безопасность детей. Мы должны обеспечить необходимую организационную подготовку. Санитарные ограничения, прежде всего, масочный режим. Второе – режим кварцевания, дезинфекция. Третье – нахождение класса в одном кабинете, то есть отменяется кабинетная система. Закрепляется один класс, перемены тоже будут в разное время», - пояснил министр образования РК.
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