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Асхат Аймагамбетов: Переход к традиционному формату обучения – необходимая мера

11 Августа 2021 15:03
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Асхат Аймагамбетов: Переход к традиционному формату обучения – необходимая мера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Переход к традиционному формату обучения – необходимая мера. Об этом в ходе прямого эфира на портале Tengrinews.kz рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Переход к традиционному формату обучения – необходимая мера. Подавляющее большинство родителей, учителей и школьники давно ждали эту новость. Недавно межведомственная комиссия приняла решение о том, что возможно начать новый учебный год в традиционном формате», - сказал министр образования.

Асхат Аймагамбетов отметил, что оффлайн формат касается и детских садов, колледжей, вузов.

«Для нас важным вопросом является безопасность детей. Мы должны обеспечить необходимую организационную подготовку. Санитарные ограничения, прежде всего, масочный режим. Второе – режим кварцевания, дезинфекция. Третье – нахождение класса в одном кабинете, то есть отменяется кабинетная система. Закрепляется один класс, перемены тоже будут в разное время», - пояснил министр образования РК.

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#Образование   #Общество   #МОН   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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