Асхат Аймагамбетов озвучил недочеты в реализации проекта «Читающая школа»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов озвучил недочеты в реализации проекта «Читающая школа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Формирование культуры чтения и в целом повышение читательской грамотности являются приоритетными задачами. В этой связи мы реализуем проект «Читающая школа». Не стоит отрицать, есть и положительные сдвиги. Очень правильно, что библиотеки пополняются необходимой литературой для детей. Нас радует открытие свыше 400 разных коворкинг центров, работа библиотекарей в новом формате, увеличение потока читающих в библиотеках. Однако есть и нерешенные проблемы. Хочу обратить на это ваше внимание. К тому же не во всех регионах проект реализуется на высоком уровне, в особенности, в столице, в Акмолинской области и в ряде городов», - сказал министр образования и науки на аппаратном совещании ведомства.

В этой связи глава ведомства отметил, что директора школ, областные управления образования должны на соответствующем уровне организовать реализацию проекта «Читающая школа».

«В этом году специально внедрили ежедневное 20-минутное чтение книг. Работа должна вестись в разных форматах: в коворкинг формате, организация деятельности библиотекарей в новом формате. Однако этому вопросу не уделяется соответствующее внимание. Недавно посетил одну школу, заглянул в библиотеку. Когда заходишь в библиотеку, перед тобой должны лежать книги для детей. Однако вместо них на полках выставлены книги, которые не интересны детям. Мы посмотрели на закупленные книги, в них нет особой потребности. То есть, такая литература закуплена в определенном объеме. Книги приобретали с мыслью, что просто что-то нужно купить. Есть же соответствующий список, школьная программа. Необходимо покупать их в соответствии с программой», - добавил Асхат Аймагамбетов.

В этой связи министр образования поручил всем регионам в течение двух недель проанализировать книги в школьных библиотеках и сдать отчет.

«Мы будем принимать соответствующее решение по итогам отчетов. В случае необходимости нужно освобождать свои занимаемые должности. Мы говорим о повышении культуры чтения, грамотности. Если некоторые коллеги не понимают этого, тогда они не должны дальше продолжать работу», - отметил министр.