Асхат Аймагамбетов ознакомился с реализацией проекта «Ауыл – ел бесігі» в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Министр образования РК Асхат Аймагамбетов в ходе рабочей поездки ознакомился с реализацией проекта «Ауыл – ел бесігі» в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рабочая поездка началась с посещения министром и акимом области Ондасыном Уразалиным частной международной школы Aqbobek, где обучаются около 500 детей.

Побеседовав с педагогическим коллективом, Асхат Аймагамбетов рекомендовал пополнить библиотечный фонд школы произведениями мировой литературы на казахском языке, уделять особое внимание постоянному повышению квалификации учителей.

Затем он побывал в гимназии № 51, встретился с учителями города. В ходе встречи коснулись тем достижений и инноваций в сфере образования, личностного повышения квалификации учителей, нехватки педагогических кадров, обеспечения безопасности в школах и других.

Кроме того, речь шла и о развитии среднего специального образования.

«В этом году в рамках проекта «Жас маман» проводится модернизация 7 колледжей региона. Также проводится большой анализ рынка труда, для открытия уже со следующего года в колледжах новых специальностей по наиболее востребованным профессиям и закрытия «ненужных» специальностей. Сейчас сложилась такая ситуация, что на крупных производственных предприятиях есть до 500 вакантных мест с хорошей оплатой и социальным пакетом. Желающие трудоустроиться есть, но нет соответствующего образования, квалификации. Вот этот пробел мы намерены устранить», - сообщил министру аким области Ондасын Уразалин.

Министр отметил, что Актюбинская область входит в число регионов-лидеров по финансированию сферы образования, строительству школ на принципах ГЧП, поддержке педагогов и учащихся и др.











