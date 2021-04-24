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    22:29, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Асхат Аймагамбетов ознакомил членов Нацсовета с ходом реализации Президентских поручений

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-формате состоялась встреча министра образования и науки Асхата Аймагамбетова с членами Национального совета общественного доверия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на помощника Президента РК Ерлана Карина.

    «На встрече министр рассказал о ходе реализации президентских инициатив в рамках деятельности Нацсовета. Всего по линии НСОД за министерством образования и науки закреплено 48 таких поручений. В частности Асхат Аймагамбетов подробно остановился на введении новой модели дошкольного образования, принятии мер по обеспечению качества учебников, финансовых и организационных вопросах в системах среднего, профессионально-технического и высшего образования. Кроме того, министр поделился информацией о реализации мер по повышению потенциала и статуса педагогов, а также по введению дополнительных требований к сертификации выпускников педагогических специальностей», - написал в Facebook Ерлан Карин.

    Отдельно министр остановился на вопросах развития науки, а именно касательно ежегодного выделения средств для проведения научных стажировок докторантов, принятия мер по распределению программно-целевого финансирования исключительно на основе научно-технических задач, материально-технического оснащения научных институтов.

    «После встреча продолжилась в формате вопрос-ответ. Члены НСОД активно участвовали в обсуждении. С вопросами и предложениями к министру обратились Айгүл Орынбек, Жемис Турмагамбетова, Laura Demessinova, Qaisar Tursyngozha, Максим Рожин, Marat Bashimov, Arman Kashkinbekov, Андрей Чеботарёв, Татьяна Талаева, Sayasat Nurbek и Айнур Сабитова. В частности, члены Нацсовета задали вопросы по поводу передачи колледжей в доверительное управление частным компаниям, оснащения системой видеонаблюдения образовательных учреждений по всему периметру, проверки квалификации действующих учителей и возможности преподавания по смежным дисциплинам, повышению требований к высшим учебным заведениям по отдельным направлениям. Помимо этого, члены НСОД затронули вопросы, связанные с защитой личных данных учителей и учеников, участием женщин-ученых в научных исследованиях, правилами аккредитации участников научной деятельности, а также процедурами проведения выборов ректоров высших учебных заведений. По итогам встречи участниками была выражена готовность о дальнейшем взаимодействии в рамках деятельности Национального совета. В скором времени планируется проведение аналогичных встреч с руководством других министерств», - резюмировал Е.Карин.


    Теги:
    Образование МОН Общество Нацсовет
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