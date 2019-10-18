Асхат Аймагамбетов отреагировал на интервью учительницы из Кокшетау
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказался по поводу неоднозначного интервью учительницы из Кокшетау Алии Ахетовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ролик с участием учителя истории Ахетовой А. К. в последние дни начал быстро распространяться. Проблемы, поднятые в ходе ролика, вызвали неоднозначную реакцию со стороны общества, люди начали бурно обсуждать видео. Не буду сейчас давать оценку содержанию данного материала», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.
По его словам, важно понимать, что каждый учитель и родитель имеет право на выражение своего мнения.
«Наша же с вами задача - услышать эти предложения и замечания. В связи с этим, Главой государства дано поручение изучить все высказанные предложения для дальнейшего использования в работе», - напомнил глава МОН.
Резонансное интервью А. Ахетовой было опубликовано в YouTube 3 октября. В нем преподаватель критически высказалась об обновленной учебной программе. Преподаватель рассказала о борьбе с коррупцией, системах СОЧ и СОР.
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