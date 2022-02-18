Асхат Аймагамбетов обсудил с педагогами Акмолинской области обновление образовательных программ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов посетил школы Нур-Султана и Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Асхат Аймагамбетов ознакомился с материально-технической базой школ, побеседовал с учителями и учениками, а также обсудил с педагогами образовательные программы, которые будут обновлены в ближайшем будущем.

«Накануне посетил несколько школ в столице и Акмолинской области. В Акмолинской области побывал в сельской школе в Тайтобе. В ней обучаются около 700 детей. Осмотрел учебные кабинеты и ознакомился с материально-технической базой.

К сожалению, работа школьной библиотеки осуществляется не на должном уровне. Для того, чтобы прививать детям любовь к чтению, школьные библиотеки должны быть обеспечены художественной литературой, востребованной учащимися. Для этого на страновом уровне проводится работа в рамках нашего проекта «Читающая школа».

С начала учебного года библиотечный фонд по всей стране пополнился миллионами экземпляров детской художественной литературы. И отстающих в этом направлении быть не должно. Поэтому всем директорам школ и руководителям управлений образования необходимо обратить особое внимание на это направление работы.

Также вызвали вопросы ценообразование и ассортимент в школьной столовой. В связи с этим, перед руководством школы и управления образования был поставлен ряд задач, исполнение которых будет на контроле министерства. Конечно, некоторые вопросы будем решать на страновом уровне.

А вот педагогический состав, напротив, очень порадовал. Было приятно побеседовать с коллегами. У кого-то в планах поступить в магистратуру, пройти стажировку, а одна из учительниц английского языка, работающих в школе, обучилась в Королевском колледже Лондона по программе «Болашак».

Мы обсудили с коллегами образовательные программы, которые будут обновлены в ближайшем будущем. Часто встречаюсь с педагогами, и во время бесед эта тема становится одной из наиболее обсуждаемых.

Также посетил частную школу «Дара» в Целиноградском районе. В ней обучаются 700 детей, работают 80 педагогов. Размеры их заработной платы вызвали вопросы, ведь если государство увеличивает сумму госзаказа, то соответственно это увеличение должно влиять и на рост оплаты труда в этих школах. Финансовому центру и Департаменту бюджетного планирования поручено дополнительно изучить проблему и внести предложения.

Всегда с удовольствием беседую со школьниками, и в этой поездке тоже имел возможность поговорить с детьми. Кстати, они поделились, что им нравится офлайн-обучение и живой формат общения с учителями и одноклассниками.

Кроме того, ознакомился с ходом строительства школы, которая позволит решить проблему трехсменного обучения. Новая школа в городе Косшы рассчитана на 1200 мест, и сейчас там проводятся внутренние отделочные работы. Управлением строительства области данный объект не сдан в установленные сроки, и строительство идет со значительным опозданием. Буду держать все эти вопросы на контроле», - заключил министр.







