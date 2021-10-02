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    15:32, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Асхат Аймагамбетов обратился к казахстанским учителям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил учителей Казахстана с профессиональным праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с наступающим праздником, профессиональным праздником. Великий педагог-просветитель Ыбырай Алтынсарин говорил: «Для меня хороший учитель дороже всего на свете. Ведь он - сердце школы». У нас могут быть красивые большие школы, большие здания, оборудования. Но нам, главное, нужны учителя, любящие свою работу, и защищенные», - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе проекта «Желмая» на портале Baq.kz.

    Асхат Аймагамбетов отметил, что возглавляемое им ведомство будет и дальше активно работать над защитой законных интересов учителей.

    «Благодаря большой поддержке Главы государства принят закон, сейчас ведется большая работа. Поздравляю вас с этим праздником, желаю сил, творческих успехов, крепкого вам здоровья! Всегда поддерживайте себя. Хорошего вам настроения. С праздником вас», - обратился Асхат Аймагамбетов к учителям.


    Теги:
    Асхат Аймагамбетов Образование МОН Главная Общество для mail.ru
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