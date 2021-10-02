Асхат Аймагамбетов обратился к казахстанским учителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил учителей Казахстана с профессиональным праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с наступающим праздником, профессиональным праздником. Великий педагог-просветитель Ыбырай Алтынсарин говорил: «Для меня хороший учитель дороже всего на свете. Ведь он - сердце школы». У нас могут быть красивые большие школы, большие здания, оборудования. Но нам, главное, нужны учителя, любящие свою работу, и защищенные», - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе проекта «Желмая» на портале Baq.kz.

Асхат Аймагамбетов отметил, что возглавляемое им ведомство будет и дальше активно работать над защитой законных интересов учителей.

«Благодаря большой поддержке Главы государства принят закон, сейчас ведется большая работа. Поздравляю вас с этим праздником, желаю сил, творческих успехов, крепкого вам здоровья! Всегда поддерживайте себя. Хорошего вам настроения. С праздником вас», - обратился Асхат Аймагамбетов к учителям.