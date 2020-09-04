+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 30 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Асхат Аймагамбетов об учебниках: Говорить, что виновато издательство - неправильно

4 Сентября 2020 16:09
Поделиться:
Асхат Аймагамбетов об учебниках: Говорить, что виновато издательство - неправильно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, какие правила должны учитывать при составлении учебников для школьных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мы должны полностью менять формат работы школьных библиотек -  Асхат Аймагамбетов
Вопрос формата школьных учебников поднял Асхат Аймагамбетов Новые системы обнаружения вирусов плодово-ягодных культур разработали в Казахстане Кто попал в список 1000 победителей первой национальной олимпиады «Мың бала»

«Учебник - это один из главных ресурсов для качественного образования. В прошлом году Главой государства было дано поручение о том, что необходимо изменить систему подготовки учебников и обеспечить школы качественными учебниками. Мы большую работу с коллегами проделали. В этом году был утвержден совершенно новый порядок подготовки учебников, учебно-методической литературы, которая полностью меняет порядок», - сказал министр в ходе совещания в ведомстве, проходящего в онлайн-формате.

По словам Асхата Аймагамбетова, на сегодня выстроена система, которая дает возможность издавать учебники качественно и без ошибок.

«Очень легко, когда государственный орган или лица начинают искать виноватых на стороне. Мы не говорим, что это вина издательств или авторов, экспертов. Мы должны понимать, когда речь идет о подготовке учебников - это большой процесс. Все содержание учебников зависит от ГОСО, в зависимости от того, что написано в учебных программах. Очень важны вопросы: кто готовит эти учебники, время подготовки, вопросы проведения обязательной апробации, прежде чем приводить эти учебники в оборот, вопросы проведения экспертизы и кто проводит эту экспертизу», - отметил глава ведомства.

Как отметил министр, важно, чтобы сами авторы хорошо знали тактику преподавания. При составлении учебников важна: подготовка, закономерность, умение хорошо понимать программу, печати и издательства.

«Вопросов очень много. Здесь необходимо видеть полную картину. Говорить, что только издательство виновато или кто-то еще - неправильно. Ответственность идет с каждой стороны – со стороны центра учебников, издательства, экспертов и всех, кто задействован в этом процессе», - считает Асхат Аймагамбетов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Образование   #МОН  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив