Асхат Аймагамбетов об учебниках: Говорить, что виновато издательство - неправильно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, какие правила должны учитывать при составлении учебников для школьных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учебник - это один из главных ресурсов для качественного образования. В прошлом году Главой государства было дано поручение о том, что необходимо изменить систему подготовки учебников и обеспечить школы качественными учебниками. Мы большую работу с коллегами проделали. В этом году был утвержден совершенно новый порядок подготовки учебников, учебно-методической литературы, которая полностью меняет порядок», - сказал министр в ходе совещания в ведомстве, проходящего в онлайн-формате.

По словам Асхата Аймагамбетова, на сегодня выстроена система, которая дает возможность издавать учебники качественно и без ошибок.

«Очень легко, когда государственный орган или лица начинают искать виноватых на стороне. Мы не говорим, что это вина издательств или авторов, экспертов. Мы должны понимать, когда речь идет о подготовке учебников - это большой процесс. Все содержание учебников зависит от ГОСО, в зависимости от того, что написано в учебных программах. Очень важны вопросы: кто готовит эти учебники, время подготовки, вопросы проведения обязательной апробации, прежде чем приводить эти учебники в оборот, вопросы проведения экспертизы и кто проводит эту экспертизу», - отметил глава ведомства.

Как отметил министр, важно, чтобы сами авторы хорошо знали тактику преподавания. При составлении учебников важна: подготовка, закономерность, умение хорошо понимать программу, печати и издательства.

«Вопросов очень много. Здесь необходимо видеть полную картину. Говорить, что только издательство виновато или кто-то еще - неправильно. Ответственность идет с каждой стороны – со стороны центра учебников, издательства, экспертов и всех, кто задействован в этом процессе», - считает Асхат Аймагамбетов.