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    20:15, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Асхат Аймагамбетов — о заключенных в мечети браках: Это незаконно

    Асхат Аймагамбетов
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов заявил, что заключение брака в мечети без официальной регистрации является незаконным, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Журналисты в кулуарах Мажилиса поинтересовались у депутата, насколько обоснованно признавать законным брак, заключенный в мечети, без официальной регистрации.

    — Я не одобряю действия, о которых вы говорите, даже считаю их незаконными. В нашей стране законными считаются только браки, официально зарегистрированные в соответствующем порядке. Все, что происходит без официальной регистрации, не считается законным. То есть брак, заключенный только в мечети или церкви, не может быть законным, — сказал он. 

    Депутат считает, что, хотя этот вопрос четко урегулирован в законодательстве, в последнее время становится трендом проводить обряды бракосочетания только в мечетях.

     — На самом деле это противозаконно. У нас светское государство. Существует юридическая процедура заключения брака. Необходимо обсудить и проанализировать ответственность религиозных служащих, совершающих бракосочетания без официальной регистрации. Я займусь этим вопросом, — добавил Асхат Аймагамбетов.

    Теги:
    Асхат Аймагамбетов Религия Права человека Брак Общество Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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