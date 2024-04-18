Асхат Аймагамбетов — о заключенных в мечети браках: Это незаконно

Депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов заявил, что заключение брака в мечети без официальной регистрации является незаконным, передает корреспондент агентства Kazinform.

Журналисты в кулуарах Мажилиса поинтересовались у депутата, насколько обоснованно признавать законным брак, заключенный в мечети, без официальной регистрации.

— Я не одобряю действия, о которых вы говорите, даже считаю их незаконными. В нашей стране законными считаются только браки, официально зарегистрированные в соответствующем порядке. Все, что происходит без официальной регистрации, не считается законным. То есть брак, заключенный только в мечети или церкви, не может быть законным, — сказал он.

Депутат считает, что, хотя этот вопрос четко урегулирован в законодательстве, в последнее время становится трендом проводить обряды бракосочетания только в мечетях.