Асхат Аймагамбетов – о детском отдыхе: Безопасность на первом месте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал вопрос организации отдыха во время летних каникул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы организации летнего отдыха и досуга детей, а также оздоровления являются важными. При этом, самым главным вопросом остается здоровье детей. Регионы будут принимать решение в зависимости от эпидемиологической обстановки. Нужно принять решение, если ситуация будет безопасной. Никто не затрагивает вопрос о том, что детей нужно обязательно отправлять в оздоровительные центры. Безопасность детей стоит на первом месте», - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе аппаратного совещания МОН РК.

По словам министра, ежегодно учителя получают различные расписки от родителей об ответственности за детей.

«Насколько это правильно? Родители также несут ответственность за своих детей. В этом случае никакие расписки не должны требоваться. Летом учителя должны отдыхать. Это нелогично, брать у родителей расписку «об ответственности за детей». Это нужно остановить и данный вопрос нужно довести до всех руководителей школ», - поручил министр.