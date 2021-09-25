Асхат Аймагамбетов: Необходимо усилить работу по повышению защищенности наших детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов проинспектировал работу систем безопасности в школах и вузах города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе рабочей поездки Асхат Аймагамбетов посетил школы и вузы города Алматы. Министр встретился с учителями, директорами школ, ректорами подведомственных МОН вузов и руководителями научно-исследовательских институтов.

«Во время посещения школы ознакомился с работой системы безопасности – наличие камер видеонаблюдения, тревожных кнопок, турникетов и так далее. Руководителям школ, колледжей и вузов, акиматам и министерству необходимо усилить работу по повышению защищенности наших детей. Последние трагические события показывают всю актуальность и важность вопроса. Безусловно, кроме этих мер, нужно проводить воспитательную работу. Важна работа психологов и социальных педагогов, а также осведомленность детей о действиях в форс-мажорных обстоятельствах», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Во время встречи с директорами школ также обсуждались вопросы по аттестации, ротации руководителей, организации методической работы.

«Отдельно остановились на том, как на практике будут реализовываться поручения Президента, отмеченные в рамках Послания. Директора школ озвучили немало интересных предложений и идей, которые мы учтем в дальнейшей работе», - добавил министр.

«В целом, беседуя с учителями и директорами школ, отметил для себя, что изменилось содержание вопросов по сравнению с теми, которые они задавали, к примеру, год назад, и это радует. Поскольку многие вопросы, которые были в повестке в прошлом году, уже нашли свое решение. Сейчас обсуждаемые темы больше касаются содержания учебных программ, взаимодействия с родителями, воспитательной работы», - отметил министр.

Глава Минобразования добавил, что обсуждая возвращение к традиционному формату, педагоги сообщили, что в целом процент заболеваемости от общего количества учащихся намного ниже уровня заболеваемости тех, кто по заявлению обучается дистанционно.

«И подавляющее большинство школьников, родителей рады офлайн-обучению. Поскольку это положительно сказывается на качестве образования, на эмоциональном состоянии детей и их здоровье», - считает министр.

«Коллеги рассказали о работе, проводимой по восполнению знаний учеников. Говорили и об эффективности и пользе внедрения подушевого финансирования в школах. Благодаря этой системе школы получили больше финансовых средств, большую финансовую самостоятельность, появилась мотивация экономить и перераспределять средства, соответственно более эффективно расходовать финансы и решать самые важные проблемы. Осмотрел школьную библиотеку, которая прошла модернизацию. Заметно, что для реализации проекта «Читающая школа» библиотечный фонд школьной библиотеки пополнился художественной литературой», - проинформировал глава Минобразования.

Министр также провел совещание с ректорами вузов, подведомственных министерству. По итогам встречи глава ведомства дал ряд поручений, касающихся как вопросов безопасности студентов, так и строительства, реконструкции общежитий, а также образовательного процесса.

«Провел встречу с директорами научно-исследовательских институтов. С коллегами обсудили новые поправки в законодательство о науке, которые будут вноситься в рамках Послания Главы государства. Увеличение сроков финансирования научных грантов, введение прямого финансирования институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями, расширение базового финансирования и другие очень важные изменения, о которых ученые уже давно говорят в своих выступлениях», - написал Асхат Аймагамбетов.