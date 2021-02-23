Асхат Аймагамбетов: Не нашедшие работу выпускники вузов будут требовать возврата оплаты за учебу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Не нашедшие работу выпускники вузов будут требовать возвращения денег, уплаченных за обучение. Такую вероятность допустил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе встречи с ректорами частных вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если вуз не дает реально качественного образования, которое востребовано рынком труда, но при этом берет за это плату со студента, то это мошенничество, поскольку вместо ожидаемого результата потребитель услуги получает его имитацию. Есть вероятность, что и сами студенты, и их родители, которые не смогли найти работу по причине недостаточного уровня компетенций, начнут подавать гражданские иски в суд, требуя возврата денег, затраченных на обучение», – сказал А.Аймагамбетов.

В ходе встречи выступил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев, который рассказал о работе, проводимой в целях обеспечения качества образовательных программ. В частности, проводится экспертиза программ и формируется реестр, в котором уже зарегистрированы 9 168 образовательных программ. Установлено, что из действующих образовательных программ только 32,6% соответствуют ожиданиям работодателей. О низкой эффективности части образовательных программ говорит тот факт, что, при общем показателе трудоустройства по госзаказу в РК 70,2%, есть вузы, где трудоустройство варьирует между 32,8 и 47,9%.