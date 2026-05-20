Асхат Аймагамбетов назвал выпускные «ярмаркой тщеславия»

Депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов высказался о проведении школьных выпускных мероприятий и связанных с ними расходах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Комментируя позицию Министерства просвещения о запрете проведения выпускных в ресторанах, кафе и на других коммерческих площадках, а также недопустимости сбора средств с родителей, депутат отметил, что в ряде случаев школьные праздники превращаются в чрезмерно затратные мероприятия. Он считает, что многие праздники давно превратились в «ярмарку тщеславия».

По словам Аймагамбетова, некоторые семьи вынуждены тратить значительные суммы на организацию выпускных вечеров, включая фотосессии, виньетки и торжественные мероприятия.

— Я могу сделать фотографии на свой телефон и сделать виньетку за 10 минут. Зачем платить десятки тысяч? — отметил он.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что понимает желание родителей и выпускников отметить окончание школы, однако призвал учитывать вопросы социальной справедливости и безопасности, на которые указывают профильные ведомства, включая Министерство просвещения и МВД.

Он также сообщил, что в отдельных случаях расходы на выпускные могут достигать сотен тысяч и даже миллионов тенге, что вызывает недовольство части родителей.

При этом, по его словам, школьные традиционные мероприятия сохранятся.

— Все эти трогательные моменты никуда не денутся, — добавил Аймагамбетов.

В то же время депутат допустил, что часть выпускников может самостоятельно организовывать празднование вне школьного контроля.

Ранее Министерства просвещения и внутренних дел Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами уточнили требования к проведению выпускных вечеров в организациях среднего образования.