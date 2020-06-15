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Асхат Аймагамбетов находится на самоизоляции

15 Июня 2020 14:42
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Асхат Аймагамбетов находится на самоизоляции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сдал тест на коронавирус и теперь находится на самоизоляции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН.

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«Министр образования и науки сдал тест на COVID-19. Результат отрицательный. Асхат Канатович чувствует себя хорошо, тем не менее, согласно утвержденному регламенту, он будет находиться на самоизоляции и работать дистанционно», - сообщили в пресс-службе.

Согласно предоставленной информации, через определенное время по протоколу он будет повторно сдавать анализы.

«Работа будет продолжена согласно графику через ВКС», - добавили в ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе МОН, министр должен был сдавать тест согласно установленному Министерством здравоохранения регламенту, так как А. Аймагамбетов наряду с другими представителями госорганов находился в контакте с министром здравоохранения РК Елжаном Биртановым.

Напомним, вчера стало известно, что у Е. Биртанова положительный тест на Covid-19.

Тестирование на коронавирусную инфекцию прошел также Премьер-Министр РК Аскар Мамин, которого глава Минздрава сопровождал в рабочей поездке в Жамбылскую область.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Здравоохранение   #Коронавирус   #МОН   #Коронавирус в РК  
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Азамат Сыздыкбаев

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