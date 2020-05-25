Асхат Аймагамбетов наградил учителей за участие в подготовке телеуроков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На платформе Zoom прошла встреча министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова с учителями. В ходе встречи он поздравил преподавателей с завершением учебного года и поблагодарил их за трудолюбие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые коллеги! В связи с глобальной пандемией четвертую четверть были вынуждены начать в дистанционном режиме. Мы несколько лет спорили, дискутировали насчет необходимости дистанционного обучения. Жизнь распределилась таким образом, что буквально за короткое время пришлось осваивать новые технологии, чтобы наши дети смогли продолжить обучение. Откровенно говоря, все мы учились на ходу. Уже в феврале текущего года мы ожидали, что нас ждет обучение в другом формате. Поэтому в конце февраля начали изучать зарубежный опыт, посмотрели опыт Китая. До этой пандемии эта страна несколько раз сталкивалась с подобными инфекционными заболеваниями. Там уже практиковались такие методы», - рассказал министр.

По его словам, было очень много дискуссии по поводу дальнейшего обучения.

«Кто-то предлагал завершить этот учебный год. Говорили: с 16 марта вышли на каникулы, давайте на этом остановимся. Другие предложения касались того, чтобы июль, август учились, а сейчас необходимо отдыхать. Было много предложений. Исходя из ситуации, мы выбрали определенную стратегию. В принципе, то, что мы сделали, соответствует всем требованиям», - отметил Асхат Аймагамбетов.

Глава Минобразования выразил благодарность всем учителям и методистам, активно участвовавшим в подготовке телеуроков.

«Вы были в числе тех активистов, кто с самого начала опасности, несмотря на сложности, согласились участвовать в этой работе. Это кажется, что очень легко. Однако вы проделали очень большую работу. Все вы уже являетесь телезвездами. За короткое время вы освоили новую профессию. Не каждый может научиться быть учителем. Наши учителя за неделю смогли стать хорошими телеведущими и освоить новую профессию», - отметил Асхат Аймагамбетов.

В ходе встречи Асхат Аймагамбетов наградил учителей и методистов, принявших активное участие в подготовке телеуроков, ведомственными медалями и медалью «Почетный работник образования».