Асхат Аймагамбетов: Мы усилим требования к вузам, готовящим педагогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Педагогов будут готовить в 20-30 вузах Казахстана. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на «круглом столе» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важных вопросов является обеспечение качественной переподготовки кадров. Это и вопрос в целом подготовки кадров. К сожалению, мы сегодня видим, что проходной балл 50 недостаточен, он слишком низкий. Поэтому в этом году мы приняли решение, повысили с 50 до 60 баллы для поступления на педагогические специальности. Сегодня у нас 85 вузов готовят педагогов, и мы сейчас принимаем меры по усилению требований к таким вузам. Соответственно, будем проводить работу по отзыву лицензий. Мы посмотрели сейчас, по планируемому видению Министерства образования и науки, наверное, у нас останется около 20-30 вузов, которые точечно будут готовить педагогов. Нам важнее качество, чем количество. Особенно это касается вузов, и медицинских вузов в том числе», – сказал А. Аймагамбетов.

Министр также сообщил, что меняется система разработки, оценки качества, издания и мониторинга учебников. Ужесточены требования к разработке учебников, определены четкие критерии экспертизы, предусмотрены обучение и сертификация экспертов, обучение авторов, формирование базы потенциальных экспертов, внедрение «слепой» экспертизы. Будет повышена ответственность издательств, поскольку допускается много ошибок и брака при издании учебников.

Также, по словам А. Аймагамбетова, ведется разработка профессиональных стандартов. После того, как она будет завершена, предстоит изменить все образовательные программы, чтобы привести их в соответствие с профстандартами.