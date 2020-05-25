Асхат Аймагамбетов: ЕНТ – один из самых легких экзаменов в жизни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов призвал выпускников не бояться ЕНТ. Министр поделился своим жизненным опытом касательно поступления в вуз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На своем примере я знаю, как важно пробовать и не сдаваться. После окончания школы, я не смог сразу поступить в университет на грант. Такое случается и в этом ничего постыдного. Передо мной был выбор: пойти учиться на платное отделение или взять паузу на год для более тщательной подготовки. Я взял на себя ответственность и решил, что буду поступать через год. Эту паузу посвятил упорной подготовке и работе, и как результат, в следующем году выиграл грант», - сказал Асхат Аймагамбетов в своем видеообращении в Facebook .

Министр призвал не бояться ЕНТ и тщательно к нему готовиться.

«Скоро многим из вас сдавать ЕНТ, и скажу вам с полной ответственностью: не надо бояться. Это всего лишь одно попытка. И этот один из самых легких экзаменов, которые вам предстоит пройти в своей жизни. Помните: даже если все вокруг говорят, что у вас не получится, что все против вас, терпение и упорство, ежедневный труд и четкое видение цели обязательно принесут результат. Но результат не приходит сам по себе, они приходит вместе с ошибками», - отметил глава МОН.

«Нас с детства приучали к тому, что ошибка носит фатальный характер. Еще со школы у нас не принято ошибаться. Считается, что успешный человек не ошибается. Конечно, это не так. Каждый ошибается. Но важно извлекать уроки из ошибок и получать опыт. Пробуйте, не бойтесь ошибаться и начинать все с начала», - добавил А. Аймагамбетов.



