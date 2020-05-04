Асхат Аймагамбетов: Более 30% казахстанских ученых - молодые люди до 35 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о потенциале казахстанских ученых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил министр в интервью газете «Egemen Qazaqstan» , на сегодняшний день в сфере науки функционируют 386 организаций, в которых трудятся около 22 тысяч специалистов.

«33% сотрудников имеют научную степень, в частности, 1703 доктора наук, 4240 кандидатов наук, 1045 PhD докторов. Если в среднем подсчитать, то на 1 млн человек приходится 930 ученых. Если сравнить на международном уровне, то в Китае данный показатель составляет 1235 человек, в Грузии – 1340, Болгарии – 2130, России – 2851, а в США - 4256. В 1980-х годах у нас было 37 390 ученых, в то время как в 1990 году их количество составляло 50 627 человек. Как мы видим, количество ученых резко уменьшилось по сравнению с показателями, что были 30-40 лет назад», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Соответственно, как отмечает глава ведомства, показатель по присуждению научных степеней также на низком уровне.

«Несмотря на это, в последние годы всё больше молодых специалистов заняты в научной сфере, что отрадно. 34% научных сотрудников в Казахстане на сегодня являются молодыми людьми, в возрасте до 35 лет», - добавил министр.

Только за последние пять лет, по данным Асхата Аймагамбетова, каждая пятая публикация казахстанских ученых вошла в 25% лучших научных журналов мира.

«Научные работы казахстанских ученых Ратбая Мырзакулова, Максима Здоровца, Артема Козловского, Жаксыбая Жумадилова, Самата Кожахметова, Андрея Халимона, Толегена Сеильханова, Ержана Отеулиева присоединились к тому 1% авторов, на которых ссылаются в мире. Казахстан лидирует по темпам роста публикационной активности ученых среди стран ОЭСР. В 2019 году в базе Scopus было индексировано 4747 публикаций казахстанских ученых, в базе Web of Science - 3590 публикаций. Данная цифра выше в 8,2 и 8,4 раза, чем было в 2011 году», - привел данные министр.