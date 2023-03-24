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    Асхан Байдуалиев возглавил управление общественного здравоохранения Туркестанской области

    24 Марта 2023, 16:21

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды руководителем управления общественного здравоохранения Туркестанской области назначен Байдуалиев Асхан Мархабаевич. На этой должности он сменил Марата Пашимова, уволенного по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды представил нового руководителя областного управления общественного здравоохранения и пожелал успехов в работе. Он отметил большой опыт работы А. Байдуалиева на ответственных руководящих должностях. Глава региона также поблагодарил М. Пашимова, который возглавлял управление три года.

    Байдуалиев Асхан Мархабаевич - врач-уролог, кандидат медицинских наук. Выпускник Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова. Родился в 1972 году в городе Кентау.

    Трудовую деятельность начал ассистентом кафедры урологии и оперативной нефрологии. Был директором Карасайской районной поликлиники Алматинской области, руководителем управления здравоохранения Алматинской области, руководителем Центра дополнительного профессионального образования Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова.

    Работал директором департамента клинической работы Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова, руководителем управления здравоохранения города Шымкента.

    С 2020 года возглавлял управление здравоохранения Атырауской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Здравоохранение Назначения
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