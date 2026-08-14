Асфальт легко снимается лопатой: в акимате Талдыкоргана прокомментировали видео

В социальных сетях активно обсуждают видео из Талдыкоргана, на котором уложенное дорожное покрытие снимают буквально лопатой. Кадры вызвали возмущение у пользователей — многие усомнились в качестве выполненных дорожных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

В акимате Талдыкоргана пояснили, что показанный на видео участок на тот момент еще не был принят заказчиком. Как сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган Ерлан Ниетбаев, видео было снято в ходе работ по устранению выявленных недочетов.

По его словам, подрядная организация за свой счет демонтирует покрытие и уложит асфальт заново. При этом дорожные работы находятся на контроле городского отдела.

— Покрытие не было принято. Подрядчик за свой счет демонтирует данный участок и выполнит работы повторно, — сообщил Ерлан Ниетбаев.

Таким образом, опубликованный в соцсетях участок пока не считается окончательно выполненным объектом: на сегодняшний день его приемка не произведена.

Ранее сообщалось, что в селе Актогай Балтабайского сельского округа по улице Самал произошло обрушение дорожного покрытия.