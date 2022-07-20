20 Июля 2022 15:36

Асфальтирование дворов Петропавловска обойдется в 300 млн тенге

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на ремонт асфальта во внутридворовых проездах и организацию парковок из городского бюджета выделили 300 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы горакимата, на эти средства планируют заасфальтировать 30 дворовых территорий. Новое покрытие появилось уже в четырех.

«В этом году во дворах Петропавловска устроят 33 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия и установят 1 тыс. 264 секции ограждений. Дополнительно из городского бюджета выделили около 15 млн тенге на проведение работ по ремонту подъездных путей к социальным объектам, что позволит привести в соответствие 1,5 тыс. квадратных метров покрытия», - сообщили в пресс-службе.

Дворы асфальтируют согласно очередности. Список можно посмотреть на официальном сайте акимата Петропавловска.