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Асфальт провалился около центрального моста в Атырау
7 Августа 2022 15:25

Асфальт провалился около центрального моста в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Асфальт на дороге провалился около центрального моста в городе Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сколько дней или недель назад на объездной дороге под центральным атырауским мостом провалился асфальт, неизвестно. Предположительно, после сильного дождя в середине июля. Машины аккуратно объезжают провал, где можно проколоть колесо арматурой или вообще угодить в яму.

В социальных сетях большинство людей возмущаются увиденным, кто- то шутит, мол это образовалась пещера и нужно вызывать спелеологов. Провал находится в районе кардиологического центра и ежедневно по этой дороге доставляют в клинику сердечников.

В пресс-службе городского акимата пообещали уведомить о провале коммунальные службы.


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