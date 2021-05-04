Асфальт провалился на одной из улиц в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На левом берегу Нур-Султана, недалеко от строящейся мечети, провалился асфальт, передает МИА «Казинформ».

Соответствующее видео опубликовал Instagram -паблик eto_astana_detka.

Информацию подтвердили в ГКП «Астана су арнасы».

«По адресу ул. Мангилик ел, 82 произошел частичный обвал плиты перекрытия водопроводного колодца по причине установки подрядчиком некачественного материала. 02.05.2021 г. аварийная бригада демонтировала бетонную плиту перекрытия водопроводного колодца. Также установила и забетонировала чугунный люк. По данному адресу ремонтно-строительная бригада будет производить укладку асфальта», - сообщили в компании, извинившись перед горожанами за временные неудобства.

Напомним, в апреле на одной из столичных дорог колесо легкового автомобиля провалилось в яму, которая образовалась в результате разрушения дорожного полотна.