Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Асет Магауов освобожден от должности вице-министра энергетики РК

Жанара Мухамедиярова
7 Апреля 2023, 09:34
Асет Магауов освобожден от должности вице-министра энергетики РК Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Магауов Асет Маратович освобожден от должности вице-министра энергетики РК. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Асет Магауов родился в 1972 году в Атырауской области.

Окончил Государственную академию нефти и газа им. И.М. Губкина.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в должности экономиста отдела экономики АО «Тенизмунайгаз».

Работал в структурах Министерства энергетики, индустрии и торговли РК, компаний «Казахойл», «Транспорт нефти и газа», «Тенгизшевройл», «КазМунайГАз», «Мангистаумунайгаз».

Также в разные годы занимал должности вице-министра энергетики и минеральных ресурсов (2008-2010 гг.), нефти и газа (2010-2011 гг.), энергетики (2016-2017 гг.), генерального директора ОЮЛ «Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KazEnergy».

С апреля 2019 года по настоящее время являлся вице-министром энергетики РК.


Правительство РК   Отставки   Назначения   Минэнерго РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области