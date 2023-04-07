Асет Магауов освобожден от должности вице-министра энергетики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Магауов Асет Маратович освобожден от должности вице-министра энергетики РК. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Асет Магауов родился в 1972 году в Атырауской области.

Окончил Государственную академию нефти и газа им. И.М. Губкина.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в должности экономиста отдела экономики АО «Тенизмунайгаз».

Работал в структурах Министерства энергетики, индустрии и торговли РК, компаний «Казахойл», «Транспорт нефти и газа», «Тенгизшевройл», «КазМунайГАз», «Мангистаумунайгаз».

Также в разные годы занимал должности вице-министра энергетики и минеральных ресурсов (2008-2010 гг.), нефти и газа (2010-2011 гг.), энергетики (2016-2017 гг.), генерального директора ОЮЛ «Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KazEnergy».

С апреля 2019 года по настоящее время являлся вице-министром энергетики РК.