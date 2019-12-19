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Асет Магауов: Добыча урана в 2019 году увеличится на 5%

19 Декабря 2019 17:00
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Асет Магауов: Добыча урана в 2019 году увеличится на 5%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Добыча урана в 2019 году увеличится на 5%. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Объем добычи урана в этом году составит, как ожидается, 22 742 тонны, прогнозируется рост на 5% по сравнению с 2018 годом. Казахстан продолжает сохранять лидирующую позицию на мировом рынке природного урана и производит почти 40% от мировой добычи. В то же время, на мировом рынке урана сохраняется неблагоприятная ценовая конъюнктура. Поэтому, в этой отрасли реализуются проекты, направленные на производство и продажу урановой продукции с высокой добавленной стоимостью. На базе Ульбинского металлургического завода реализуется проект по выпуску тепловыделяющих сборок для атомных станций. Мощность завода составит 200 тонн урановых тепловыделяющих сборок в год», – сказал А.Магауов.

По его словам, планируется 100% произведенных тепловыделяющих сборок поставлять в Китай. Срок завершения строительства – 2020 год. Стоимость проекта составляет 49 млрд тенге.

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Ключевые слова: Промышленность,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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