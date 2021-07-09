Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Асет Исекешев высказался о задержании сотрудника Антикоррупционной службы в Атырау

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июля 2021, 13:32
Асет Исекешев высказался о задержании сотрудника Антикоррупционной службы в Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК — секретарь Совета безопасности Асет Исекешев высказался о задержании сотрудника Антикоррупционной службы в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавнее задержание оперативных сотрудников в Атырау стало предметом негативного обсуждения в обществе, поэтому необходимо усилить превентивную работу среди личного состава», - сказал Асет Исекешев, выступая на заседании коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам первого полугодия 2021 года.

Спикер добавил, что главным результатом работы Агентства должно стать реальное осознание обществом, бизнесом и инвесторами снижения уровня коррупции в стране. По всему периметру взаимодействия государства, госслужащих с бизнесом и населением необходимо внедрять и добиваться результатов в этом направлении. Важно навести порядок в сфере закупок квазигосударственных секторов.

Ранее сообщалось, что в Атырау по подозрению в получению взятки в особо крупном размере задержан сотрудник Антикоррупционной службы по Атырауской области.

Подозреваемый в получении взятки помещён в изолятор временного содержания управления полиции города Атырау. Задержание произвели специально прибывшие в Атырау из столицы сотрудники департамента собственной безопасности Агентства по противодействию коррупции РК. По предварительной информации, сотрудник оперативного управления Антикоррупционной службы потребовал у руководителя одной из компаний Павлодара 21 млн тенге за непривлечение его к уголовной ответственности.


Атырауская область   Коррупция   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам