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Асет Исекешев встретился с советником премьер-министра Пакистана по нацбезопасности

3 Декабря 2021 18:09
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Асет Исекешев встретился с советником премьер-министра Пакистана по нацбезопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента Республики Казахстан – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев встретился с Советником Премьер-министра Исламской Республики Пакистан по национальной безопасности Моидом Юсуфом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В мероприятии также принял участие Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержан Казыхан.

Стороны обменялись мнениями об актуальных вопросах региональной и глобальной безопасности, текущих рисках в Центральной и Южной Азии, перспективах сотрудничества в рамках международных организаций, включая миротворчество. Кроме того, были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия в военно-технической сфере, противодействии наркотрафику, незаконной миграции и другим угрозам.

Подробно обсуждались сценарии развития ситуации в Афганистане. Асет Исекешев проинформировал, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Афганистану была оказана гуманитарная помощь в размере пяти тысяч тонн муки.

В ходе визита пакистанской делегации на базе Офиса цифрового правительства Моиду Юсуфу были презентованы направления цифровизации в сфере электронного правительства, телекоммуникаций, образовательных технологий и других секторах.

В заключение стороны выразили намерение наращивать сотрудничество по широкому спектру вопросов обеспечения безопасности.


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#Пакистан   #Совбез РК  
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