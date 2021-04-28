Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Асет Исекешев провел встречи с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Апреля 2021, 20:58
Асет Исекешев провел встречи с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Душанбе (Таджикистан) помощник Президента Республики Казахстан – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев на полях заседания Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел двусторонние встречи со своими коллегами из стран-членов Организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

На встрече с Секретарем Совета Безопасности Республики Таджикистан Н.Махмудзода рассматривались вопросы укрепления региональной безопасности, с учетом развития ситуации в Афганистане. Была отмечена необходимость дальнейшего развития взаимодействия, в том числе в сфере борьбы с незаконной миграцией и наркотрафиком.

photo


В ходе переговоров с Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Н.Патрушевым были обсуждены актуальные вопросы региональной и глобальной безопасности, аспекты взаимодействия заинтересованных государственных органов двух стран в сфере противодействия терроризму и религиозному экстремизму, военно-технического сотрудничества. Были затронуты вопросы сохранения экосистемы и водных ресурсов трансграничных рек, в частности реки Жайык.

По итогам стороны подписали План сотрудничества между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и России на 2021-2022 годы.

photo


В рамках бесед с Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь А.Вольфовичем и Секретарем Совета Безопасности Республики Армения А.Григоряном состоялся обмен мнениями по мерам укрепления партнерства для противодействия современным вызовам и угрозам безопасности, а также обсуждался ход реализации соответствующих планов сотрудничества между аппаратами совбезов.

photo

photo


ОДКБ   Акорда   Безопасность  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца