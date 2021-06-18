Асет Исекешев провел переговоры с советником Президента Афганистана по нацбезопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане помощник Президента – секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев провел переговоры с советником Президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Мероприятие состоялось в рамках договоренностей, достигнутых Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани.

В ходе консультаций стороны обменялись мнениями о состоянии региональной и глобальной безопасности, текущих рисках в Центральной Азии, направлениях дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках международных организаций. Обсуждались сценарии развития ситуации в связи с выводом из Афганистана войск США и их союзников по НАТО, перспективы обеспечения устойчивого развития страны в контексте безопасности всего региона.

Асет Исекешев проинформировал Хамдуллу Мохиба о позиции нашей страны по ключевым вопросам региональной стабильности, отметив, что международные усилия по урегулированию ситуации в Афганистане должны проходить под эгидой ООН.

Советник Президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности, в свою очередь, подробно осветил ход мирного процесса по внутриафганскому урегулированию.

Кроме того, были рассмотрены аспекты взаимодействия в военной и военно-технической сфере, вопросы противодействия наркотрафику и незаконной миграции, другим актуальным вызовам.

В завершение консультаций стороны подтвердили намерение наращивать сотрудничество двух стран для обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии.