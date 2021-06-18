Асет Исекешев провел переговоры с советником Президента Афганистана по нацбезопасности
Мероприятие состоялось в рамках договоренностей, достигнутых Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани.
В ходе консультаций стороны обменялись мнениями о состоянии региональной и глобальной безопасности, текущих рисках в Центральной Азии, направлениях дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках международных организаций. Обсуждались сценарии развития ситуации в связи с выводом из Афганистана войск США и их союзников по НАТО, перспективы обеспечения устойчивого развития страны в контексте безопасности всего региона.
Асет Исекешев проинформировал Хамдуллу Мохиба о позиции нашей страны по ключевым вопросам региональной стабильности, отметив, что международные усилия по урегулированию ситуации в Афганистане должны проходить под эгидой ООН.
Советник Президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности, в свою очередь, подробно осветил ход мирного процесса по внутриафганскому урегулированию.
Кроме того, были рассмотрены аспекты взаимодействия в военной и военно-технической сфере, вопросы противодействия наркотрафику и незаконной миграции, другим актуальным вызовам.
В завершение консультаций стороны подтвердили намерение наращивать сотрудничество двух стран для обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии.