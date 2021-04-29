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Асет Исекешев принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Апреля 2021, 19:28
Асет Исекешев принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В Душанбе Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Асет Исекешев принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии также участвовали Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян, Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович, Секретарь Совета Безопасности Кыргызстана Рыскелди Мусаев, Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, Секретарь Совета Безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В ходе встречи секретари совбезов обменялись мнениями по наиболее актуальным вызовам международной и региональной безопасности, обсудили текущую ситуацию и перспективы развития ОДКБ.

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Асет Исекешев проинформировал коллег о позиции Казахстана по важнейшим направлениям деятельности ОДКБ, высказал ряд предложений по дальнейшему гармоничному развитию данной Организации, с учетом интересов нашей страны.

Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия таким вызовам и угрозам, как международный терроризм, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков.

По итогам заседания участники мероприятия подписали ряд документов, направленных на совершенствование взаимодействия в рамках Организации.

Было принято решение о проведении очередного заседания Комитета секретарей советов безопасности в Душанбе в четвертном квартале 2021 года, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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