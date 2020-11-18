Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Асет Исекешев принял участие в VIII встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ

18 Ноября 2020, 18:19
Асет Исекешев принял участие в VIII встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в VIII встрече секретарей советов безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ), которая состоялась 18 ноября в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии также участвовали Секретарь Совета Безопасности России Н.Патрушев, Секретарь Совета Безопасности Азербайджана Р.Усубов, Секретарь Совета Безопасности Армении А.Григорян, Секретарь Совета Безопасности Кыргызстана Р.Мусаев, Секретарь Совета Безопасности Таджикистана Н.Махмудзода, Секретарь Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан В.Махмудов, Секретарь Государственного Совета Безопасности Туркменистана Ч.Аманов, заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси В.Арчаков, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев, Генеральный секретарь ОДКБ С.Зась.

В ходе форума рассматривался широкий спектр вопросов сотрудничества в условиях текущих вызовов безопасности на пространстве Содружества.

В частности, были обсуждены меры межгосударственного взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и противодействия новым биологическим угрозам, вопросы сотрудничества в области защиты информационного пространства, преодоления последствий чрезвычайных ситуаций, текущее положение в Афганистане и другие направления.

А. Исекешев в своем выступлении остановился на наиболее актуальных аспектах региональной безопасности, минимизации рисков и угроз в странах СНГ. В частности, была отмечена необходимость совместной работы в сфере противодействия пандемии коронавирусной инфекции, водно-экологической и продовольственной безопасности, обеспечения кибербезопасности, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом.


СНГ   Акорда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца