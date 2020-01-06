Асет Исекешев представил попечительский совет «El Úmiti»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Попечительский совет инициативы «El Úmiti», который координирует разработку и реализацию проектов, представил исполнительный директор Фонда Первого Президента Асет Исекешев на странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Асет Исекешев сообщил, что последние несколько месяцев Фонд Первого Президента ведет активную проработку проектов в рамках реализации инициативы «El Úmiti», выдвинутой Елбасы.





«Через эти проекты мы хотим реализовать очень важную задачу - дать возможность способным школьникам и молодежи выявить свои таланты, найти свой путь успешного развития.





Хочу представить вам, друзья, попечительский совет инициативы «El Úmiti», который координирует разработку и реализацию проектов. В него вошли отечественные и зарубежные эксперты в сфере образования, IT и инноваций. Кто эти люди и чем занимаются, вы можете увидеть ниже», - написал он.