НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев посетил столичные учреждения полиции. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручений Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и Президента республики Касым-Жомарта Кемелевича Токаева правоохранительной системой продолжается переход на сервисную модель работы. В рамках данного направления деятельности помощник Президента – секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев посетили отдельные учреждения полиции города Нур-Султана. В столичном управлении полиции района Есиль секретарь Совета Безопасности ознакомился с работой подразделений, непосредственно взаимодействующих с населением», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

А. Исекешев напомнил о том, что внимательное отношение ко всем поступившим обращениям граждан, их качественное рассмотрение является одним из элементов концепции «Слышащего государства».

Также секретарь Совета Безопасности и министр внутренних дел заслушали отчеты сотрудников, задействованных в реализации мер по переходу уголовного процесса на трехзвенную модель.

«Асет Исекешев обратил внимание присутствующих на необходимость тщательной отработки внедряемых процедур в свете предстоящего перехода на трехзвенную модель уголовного процесса, где ключевые решения не просто согласовываются, а принимаются прокурором. Ознакомившись с докладом о материально-техническом оснащении органов внутренних дел столицы, Асет Исекешев указал на важность выполнения поручения Главы государства об организации сплошного, «без слепых зон», видеонаблюдения в служебных помещениях полиции и в пенитенциарных учреждениях. Продолжая программу визита, секретарь Совета Безопасности и министр внутренних дел посетили также отдельные опорные пункты полиции, где были проинспектированы условия работы рядовых полицейских – участковых инспекторов и их помощников», - рассказал Н. Ораз.

«При этом министр внутренних дел сообщил, что внедрение новых форматов работы с населением находится на его личном контроле. Секретарь Совета Безопасности положительно оценил работу, направленную на изменение отношений между полицией и населением, напомнив о том, что главным показателем качественной работы правоохранительных органов является доверие граждан», - заключил представитель МВД.