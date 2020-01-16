+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -5 °С
USD 379.70 EUR 422.53
RUB 6.17 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Асет Исекешев назначен помощником Президента – секретарем Совета Безопасности РК

16 Января 2020 18:16
Поделиться:
Асет Исекешев назначен помощником Президента – секретарем Совета Безопасности РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Асета Исекешева помощником Президента – секретарем Совета Безопасности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Назначен новый замначальника Службы госохраны РК
Главным тренером ФК «Тараз» назначен Владимир Никитенко Член Президентского кадрового резерва назначен зампредседателя правления АО «КазЦентр ЖКХ» Азимхан Джусипов освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК

«Назначить Исекешева Асета Орентаевича помощником Президента – секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа.

Асет Исекешев родился 17 августа 1971 года. В 1994 году окончил юридический факультет КазГУ им. аль-Фараби, в 1998 году - Высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Занимал должности помощника Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, министра индустрии и торговли Республики Казахстан, заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан, министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан, заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан, министра по инвестициям и развитию РК. С 22 июня 2016 года занимал должность акима Астаны. 10 сентября 2018 года был назначен руководителем Администрации Президента РК.

25 марта 2019 года решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Асет Исекешев был назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Фото: astanatimes.com
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив