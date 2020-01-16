Асет Исекешев назначен помощником Президента – секретарем Совета Безопасности РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Асета Исекешева помощником Президента – секретарем Совета Безопасности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Исекешева Асета Орентаевича помощником Президента – секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа.

Асет Исекешев родился 17 августа 1971 года. В 1994 году окончил юридический факультет КазГУ им. аль-Фараби, в 1998 году - Высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Занимал должности помощника Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, министра индустрии и торговли Республики Казахстан, заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан, министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан, заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан, министра по инвестициям и развитию РК. С 22 июня 2016 года занимал должность акима Астаны. 10 сентября 2018 года был назначен руководителем Администрации Президента РК.

25 марта 2019 года решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Асет Исекешев был назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Фото: astanatimes.com