Асет Иргалиев предложил госорганам план для сохранения экономического роста
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил ряд предложений для госорганов в целях сохранения экономического роста, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В частности, центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах.
1. Сохранение стабильной эпидемиологической ситуации, оперативное реагирование на запросы бизнеса по поддержке деловой активности.
2. Недопущение сезонного роста цен на социально значимые товары и контроль над эффективностью реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.
3. Обеспечение высоких темпов роста производства в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности.
4. Активное содействие достижению высоких показателей экспорта по основным отраслям и направлениям.
5. Контроль над эффективной реализацией государственных мер поддержки занятости, увеличение доли постоянной занятости.
В заключение министр выразил мнение, что полная реализация вышеприведенных мер позволит ускорить экономический рост в стране.
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