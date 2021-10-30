Асет Иргалиев оценил качество реализации проектов «Ауыл - Ел бесігі» в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – По поручению Премьер-Министра Аскара Мамина министр национальной экономики РК Асет Иргалиев посетил ряд социальных объектов и предприятий, реализуемых в рамках проекта «Ауыл - Ел бесiгi» в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

«Проект «Ауыл - Ел бесігі» направлен на улучшение качества жизни в селах через развитие инфраструктуры и доступа к базовым услугам. Регионам, в свою очередь, необходимо своевременно, качественно и эффективно реализовать все проекты», - сказал министр.

В Костанайской области в 520 селах проживает 348 тысяч человек. В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в текущем году по республике реализуется 1140 проектов на 106 млрд тенге в 480 сельских населенных пунктах, в том числе в Костанайской области 47 проектов на 5,8 млрд тенге в 20 селах. В 2022 году в Костанайской области планируется реализовать 38 проектов на 3 млрд тенге в 19 селах. Предполагается построить и реконструировать школу, поликлинику и четыре спортивных объекта. Ремонт 32 объектов социальной сферы, туда входят 6 объектов образования, 2 объекта здравоохранения и 24 объекта транспортной инфраструктуры также запланирован на 2022 год.

Первым объектом посещения в село Камысты Камыстинского района стал стадион «Юность», который прошел реконструкцию благодаря проекту «Ауыл - Ел бесігі». Сегодня стадион рассчитан на 2500 посадочных мест. Здесь же министр осмотрел капитальный ремонт районной больницы.

В селе Алтынсарино глава Миннацэкономики ознакомился с ходом строительства газораспределительных сетей, а также со строительством и сборкой семенной линии по очистке и сортировке зерна PETKUS ТОО «Алтынсарино». Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в марте 2022 года. Проектная мощность семян 20 тонн в час, товарного зерна 50 тонн в час.

Министр осмотрел врачебную амбулаторию в посёлке Тобол района Беимбета Майлина. Медучреждение за последние 35 лет обновляли лишь косметически. В ходе капитального ремонта по проекту «Ауыл - Ел бесігі» в здании обновили кровлю, фасад, прилегающую территорию и внутреннюю отделку.

В рамках второго дня рабочего визита Асет Иргалиев проинспектировал ход строительства газораспределительных сетей и водоснабжения села Шеминовское Костанайского района, посетил школу спортивный комплекс и дом культуры в с. Озерное.

Реализация проекта «Ауыл – Ел бесігі» начата в соответствии с поручениями Елбасы Нурсултана Назарбаева, данными на XVIII съезде партии «Hұp Отан» 27 февраля 2019 г. Проект служит хорошим фундаментом для разрабатываемых по поручениям Президента Касым-Жомарта Токаева региональных программ развития территорий в разрезе районов, городов, областей.