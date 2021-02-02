Асет Иргалиев: Миннацэкономики оперативно проработало каждое поручение Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством национальной экономики оперативно проработано каждое поручение Главы государства, озвученное в ходе расширенного заседания Правительства. Об этом заявил глава ведомства Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На расширенном заседании Правительства Глава государства поставил конкретные задачи по восстановлению экономической активности, привлечению инвестиций и повышению благосостояния казахстанцев. Определено 7 основных направлений. Это поддержка экономической активности, обеспечение занятостью, перенастройка системных и отраслевых политик, повышение доступности жилья, развитие системы здравоохранения и образования. Всего дано 68 поручений», - сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Он отметил, что в рамках реализации данных поручений будут приняты три законодательных акта. Это законы о персональных данных и их защите, по вопросам конкуренции, а также изменения в Земельный кодекс.

«Предусматривается утверждение трех национальных проектов. Это по развитию АПК, управлению водными ресурсами и «Жасыл Қазақстан на 2021-2025 годы». Будут разработаны 5 комплексных планов по противодействию нелегальному торговому обороту на границах, созданию и расширению производств посредством оффтейк-контрактов и регулируемых закупок, развитию города Экибастуза до 2025 года, по проведению вакцинации граждан и развитию дошкольного образования», - сказал А. Иргалиев.

«Министерством национальной экономики оперативно проработано каждое поручение Главы государства. Разработаны конкретные меры по их практической реализации», - добавил министр.

Напомним, 26 января состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.