Асем Орынбай завоевала золотую медаль Кубка мира по стендовой стрельбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился финал дисциплины skeet среди женщин, золотую медаль завоевала представительница Казахстана - Асем Орынбай, серебряная и бронзовая медали достались представительницам Индии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации спортивной стрельбы.

Напомним, 20 мая в Алматинской области в стрелковом клубе имени Александра Асанова стартовал рейтинговый лицензионный Кубок мира по стендовой стрельбе.

В соревновании принимают участие более 350 сильнейших спортсменов мира из 42 стран мира и азиатского контингента.

Кубок мира по стендовой стрельбе является рейтинговым турниром который позволяет поднять свой рейтинг по таблице ISSF и дает возможность получить лицензию по рейтингу на участие в XXXIII-летних Олимпийских играх 2024 года во Франции.