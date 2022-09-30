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Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Сентября 2022, 18:14
Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Жанасова Асел Жубанышевна освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции РК в связи с переходом на другую работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Асел Жанасова родилась в 1987 году в г. Алматы. Окончила Кембриджский университет.

Трудовую деятельность начала в 2010 году специалистом по информационным технологиям департамента автоматизации производства и связи «ENRC Kazakhstan».

В 2016-2017 гг. — председатель правления АО «НУХ «Зерде».

В 2018-2020 гг. — управляющий директор по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана».

С июля 2020 года по настоящее время являлась вице-министром торговли и интеграции РК.

Фото: primeminister.kz





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