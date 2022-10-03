Асел Жанасова назначена председателем правления АО «Казпочта»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением правления АО «Самрук Казына» новым председателем правления АО «Казпочта» назначена Асел Жанасова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казпочты.

До своего нынешнего назначения с июля 2020 года Асел Жанасова занимала должность вице-министра торговли и интеграции РК, где курировала проекты в сфере цифровизации торговли, развития платежных систем и цифрового банкинга.

Асел Жанасова имеет более 10 лет опыта реализации IT-проектов локального и международного уровня, с нарастающим уровнем ответственности в управленческой сфере.

В 2010 году она получила степень бакалавра Кембриджского университета в области компьютерных наук по международной президентской стипендии «Болашақ». В 2014 году получила степень магистра Кембриджского университета в области компьютерных наук. В том же году окончила МГУ имени М. Ломоносова по программе «Executive Management».

С 2010 по 2014 гг. занимала должность директора департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC в Лондоне. Управляла командой и внедряла крупные стратегические проекты в разных странах (Казахстан, Африка, Европа, Китай и Россия).

В 2014-2016 гг. была советником директора РГП «Банковское сервисное бюро» Национального банка РК, заместителем директора департамента цифровых технологий Национального банка РК.

В 2016-2017 гг. являлась председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Зерде».

В 2017-2018 гг. работала советником управляющего Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Перед назначением на должность вице-министра торговли и интеграции РК, с 2018 года по 2020 год занимала позицию управляющего директора по цифровым технологиям МФЦА.