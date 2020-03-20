Асель Абен: В единстве - сила

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мир охвачен пандемией коронавируса, которая распространяется с невероятной скоростью. Только благодаря активной и отлаженной работе правительства стран, в которых фиксируются новые случаи заражения вирусом, принятию беспрецедентных карантинных мер, а также соблюдением строго режима и санитарного контроля удается более менее сдерживать скорость его распространения. Об этом миа «Казинформ» рассказала руководитель Представительства КИСИ в Алматы Асель Абен.

«Целые отрасли мировой экономики оказались в кризисе из-за влияния коронавирусной инфекции, - говорит Асель Абен. - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что эпидемия COVID-19 может обрушить темпы роста глобальной экономики в текущем году в два раза, до 1,4-1,5%, оборот глобальной торговли сократится на 3,75% из-за нарушения регулярных цепочек поставок между Китаем и США, Евросоюзом, другими странами. Негативные экономические эффекты будут постепенно распространяться на Азию, Европу и Северную Америку. Правительствами стран мира выделяются огромные средства на борьбу с вирусом и поддержку собственной экономики. Один Китай, только на борьбу с коронавирусом выделил 10 млрд долларов США и запустил масштабные программы стимулирования производства за счет налоговых послаблений и льготных кредитов. Другие страны также предпринимают беспрецедентные меры».

В Казахстане ситуация с коронавирусом своевременна взята под контроль, и приняты все необходимые меры для предотвращения массового заражения населения. Наряду с этим, влияние внешних факторов оказывают сильное давление на национальную экономику и формируют общий неблагоприятный фон.

«В ответ на вызовы Президентом РК К-Ж. Токаевым и Правительством РК разработаны и приняты антикризисные меры, на поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест выделено 300 млрд. тенге, - говорит руководитель Представительства КИСИ в Алматы. - Все социальные обязательства правительством будут выполнены в полном объеме, при необходимости будет проведена индексация доходов социально уязвимых слоев населения.

В такое непростое для страны время Первый Президент РК Нурсултан Назарбаева как Елбасы, как действительный Лидер нации, призывает народ Казахстана поддержать действия Президента страны Касым-Жомарт Токаева и правительства, сплотиться и общими усилиями преодолеть этот сложный период. Его обращение к народу выражает уверенность в том, что только общими усилиями, единством всех и каждого мы сможем преодолеть трудности».

В свою очередь Елбасы поручил выделить 200 млн.тенге из Фонда Первого Президента на противодействие распространению короновирусной инфекции в стране.

«Мы, граждане Казахстана, действительно должны объединиться и каждый из нас должен приложить все усилия для преодоления имеющихся вызовов», - заключила А. Абен.