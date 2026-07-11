Асаубаева сыграет с обладательницей Кубка мира в ¼ финала Women’s Speed Chess-2026

За выход в полуфинал казахстанский гроссмейстер сыграет с действующей обладательницей Кубка мира ФИДЕ, индийской шахматисткой Дивьей Дешмукх.

В 1/8 финала Асаубаева уверенно победила представительницу Узбекистана Афрузу Хамдамову со счетом 10,5:3,5, тогда как Дешмукх разгромила американку Роуз Этвелл — 14:1, не проиграв ни одной партии.

20-летняя Дешмукх считается одной из сильнейших молодых шахматисток мира. В 2025 году она выиграла Кубок мира ФИДЕ, стала международным гроссмейстером и получила путевку в Турнир претенденток. Кроме того, в 2024 году индийская шахматистка завоевала две золотые медали Всемирной шахматной олимпиады — в командном и личном зачетах.

Для Асаубаевой предстоящий матч станет очередной встречей с принципиальной соперницей. В апреле на Турнире претенденток казахстанка сыграла с Дешмукх вничью в заключительном туре и в итоге заняла второе место. Однако в июне Бибисара взяла реванш, победив представительницу Индии на турнире Norway Chess Women 2026 и досрочно обеспечив себе чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева поднялась на пятое место в обновленном мировом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).







