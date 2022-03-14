Асанали Ашимов, Мурат Ауэзов, Смагул Елубаев и другие известные казахстанцы обратились к молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если мы мобилизуемся как общество, продемонстрируем народное единство и сплотимся вокруг Президента, то сможем легко преодолеть временные трудности, считают аксакалы Алматы. Они обратились к молодежи, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые земляки! Алматинская молодежь!

Мы, сообщество аксакалов города Алматы, испытываем особое беспокойство в отношении некоторых явлений, происходящих в нашем обществе. Надо признать, что неожиданно случившиеся события «трагического января» повергли всех нас в шок. Мы увидели, что, даже получив независимость, окрепнув как государство, можно в один миг потерять страну. Злоумышленники и преступники, пришедшие извне и захотевшие разрушить страну изнутри, чуть не расшатали основы нашей независимости и подорвали её. Благодаря быстрым решениям, принятым нашим Президентом, а также в результате его смелых, оперативных действий, мы смогли сохранить нашу священную независимость. Мы являемся частью общества, ежедневно встречаемся с простыми жителями. Эти граждане рассказывают нам, что испытывают страх и испуг при виде групп людей на улицах. Мирный народ очень сильно напуган. Город Алматы особенно сильно пострадал от действий преступников. Сколько зданий было охвачено огнём, разграблено торговых точек, были человеческие потери. Сегодня городской акимат прилагает все усилия для устранения последствий тех событий. Восстанавливаются разрушенные, обгоревшие здания и торговые точки, оказывается поддержка понесшим потери предпринимателям, открываются новые рабочие места для молодежи. Нам всем сейчас необходимо дать правильную оценку прошедшим событиям и с трезвой головой и рассудительностью работать над допущенными ошибками. Для этого очень важны спокойствие и стабильность в обществе.

К сожалению, в последнее время в нашем Алматы снова стало много митингов и шумных собраний. Ладно бы эти сборы были бы полезными и содержательными. Но некоторые провокаторы, задавшиеся злым умыслом, проходят в середину толпы, выкрикивают провокационные для страны лозунги, расшатывают устои общества и подрывают наше единство.

Сейчас наше время характеризуется такими же частыми собраниями, которые когда-то были в истории нашей страны. В то время старейшины общества собирались и делились советами и наставлениями. Однако главная особенность тех сборов была в том, что народ прислушивался к правильным словам. Мы внимательно слушали мнения старших и с почтением относились к их наставлениям. Сегодняшние собрания, напротив, полны беспорядочного шума, нецензурных слов и пустых разговоров. Вошло в традицию писать на транспарантах матерные слова, которые стеснительно произносить даже вслух, высоко их поднимая и используя в качестве лозунга.

Сегодняшнее время отличается переменчивостью. Мы видим, как спокойствие в окружающих нас странах нарушается в один миг, их мирный народ обращается в бегство, а государство оказывается охваченным пламенем войны. Нам сейчас, как воздух, нужны внутреннее спокойствие и непоколебимая стабильность. Призываем молодежь и в целом общество к спокойствию! В этот переходный период важно мобилизоваться, продемонстрировать единство и сплоченность. Некоторые трудности, которые происходят за пределами и внутри страны, временные. Залог нашей независимости в согласии и единстве. Пусть сохраняется спокойствие в стране. Это наше пожелание как аксакалов. Нам нужно быть осторожными и не поддаваться на действия провокаторов. Если мы мобилизуемся как общество, продемонстрируем народное единство и сплотимся вокруг Президента, то сможем легко преодолеть временные трудности. Пусть в стране будет спокойствие, в обществе стабильность, а время мирное!» - говорится в обращении.

Подписавшие:

1. Асанали Ашимов

2. Мурат Ауэзов

3. Дулат Исабеков

4. Кадирбек Сегизбаев

5. Смагул Елубаев

6. Бексултан Нуржекеев

7. Сауле Досжан

8. Сат Токпакбаев

9. Журсин Ерман

10. Темирхан Медетбек

11. Зейнеп Ахметова

12. Марфуга Айтхожина

13. Айгуль Миразова

14. Ахан Бижанов

15. Нагашыбек Капалбекулы

Поддержавшие:

1. Торегельды Шарманов

2. Мекемтас Мырзахметов

3. Сабит Оразбаев

4. Алтынбек Коразбаев

5. Бибигуль Тулегенова

6. Сейит Каскабасов