Асаин Байханов поручил не сбавлять темпы ремонта теплосетей Экибастуза

21 Января 2023, 14:14

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал в Экибастузе с рабочим визитом. Он посетил школу № 7, проинспектировал ход ремонтных работ тепловых сетей, провел заседание оперативного штаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В числе многих учреждений, испытывающих недогрев в связи с пониженными параметрами теплоснабжения, до недавнего времени была и школа № 7. Для улучшения ситуации в середине января были завершены ремонтные работы сетях теплоснабжения по улицам М. Жусупа и Кеншілер. По итогам работ параметры теплоснабжения значительно улучшились», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Подача тепла увеличилась с 59 до 65-75 градусов, а температура в школе увеличилась с 17-19 до 18-23 градусов. Асаин Байханов поручил не сбавлять темпы ремонтных работ и особо уделить внимание социальным объектам.

Глава региона посетил места выполнения ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей на улицах Кеншілер, Молодежная и Гридина.

«На сегодня в Экибастузе устранены более 130 повреждений на сетях теплоснабжения, в работе остаются – 23. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме. Помимо коммунальных служб города горняков, на местах повреждений работают аварийные бригады из областного центра», - отметили в акимате.

После объезда города глава региона провел заседание оперативного штаба. Асаин Байханов отметил необходимость восстановления нарушенного благоустройства участков, где ремонты были завершены. Около 40 подобных участков до сих пор не приведены в порядок. Аким области поручил до конца января провести работы по обратной засыпке 80 % отремонтированных участков, обеспечив безопасность для жителей города. В случае невыполнения требований в отношении коммунальщиков будут приняты меры административного характера.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области