Асаин Байханов назначен заместителем акима Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области замом акима региона стал Асаин Байханов. Он будет курировать вопросы агропромышленного комплекса, земельных отношений, водных ресурсов и ценообразования на продовольственные товары, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Асаин Куандыкович Байханов родился в Баянаульском районе Павлодарской области, ему 42 года. В 2000 году окончил Павлодарский университет по специальности экономика и менеджмент, в 2005–2006 годах проходил обучение в Корпоративном центре повышения квалификации немецкого международного банковского холдинга «ProCredit Holding AG» и «Еuropean Bank for Reconstruction and Development (EBRD)», - сообщили в акимате Павлодарской области.

Представляя Асаина Байханова, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отметил его управленческий опыт и пожелал успехов в работе. Бывшего замглавы региона, курировавшего сельское хозяйство, Алмаса Батанова аким поблагодарил за проделанную работу и вручил ему почётную грамоту.

В 2017 году А. Байханов окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (магистр делового администрирования, стратегический менеджмент и предпринимательство).

«В 2000 году по окончании первого высшего учебного заведения Асаин Байханов начал карьеру в банковском секторе по программе, реализуемой офисом Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане. Прошёл путь от стажёра кредитного эксперта в Экибастузе до начальника отдела по внедрению новых банковских продуктов головного офиса программы ЕБРР в Алматы, одновременно осваивая многоступенчатую программу обучения на семинарах ЕБРР в Казахстане и за рубежом, - отметили в облакимате. - С 2003 по 2007 год Асаин Байханов занимал различные руководящие должности в немецком международном банковском холдинге «ProCredit Holding AG», в том числе исполнительного директора ЗАО «ПроКредит Украина» в Киеве. В 2007 году Байханов вернулся в Казахстан и занял должность заместителя председателя правления АО «Нурбанк», где отвечал за расширение филиальной сети и развитие кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе в аграрной отрасли».

С 2009 по 2015 год Асаин Байханов занимался предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве: запускал и развивал несколько успешных проектов в сфере животноводства и растениеводства, а также в сфере логистики и грузоперевозок в Алматы и Алматинской области.

«С 2015 года до нынешнего назначения Байханов работал в должности заместителя председателя правления АО «КазАгроПродукт», входящего в группу АО «Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро». В период работы участвовал и возглавлял рабочие группы по обсуждению и изменению различных государственных программ по развитию сельскохозяйственной отрасли, а также достижению целевых индикаторов по экспорту продукции АПК, - добавили в администрации региона. - Женат, воспитывает четверых детей».