Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Заппаров Арыстангани Расилханович освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.





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