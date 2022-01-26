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Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД

26 Января 2022 16:07
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Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Заппаров Арыстангани Расилханович освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Фото: exclusive.kz
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#Акорда   #МВД РК  
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