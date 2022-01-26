Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника Департамента полиции Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

«С учетом сложившейся криминогенной обстановки, для укрепления кадрового потенциала, усиления борьбы с преступностью, эффективного обеспечения безопасности граждан, приказом министра внутренних дел, по согласованию с Администрацией Президента, бывший заместитель министра Заппаров Арыстангани Расилханович назначен начальником Департамента полиции Алматинской области», - сообщает пресс-служба МВД РК.

Ранее сообщалось, что распоряжением Главы государства Заппаров Арыстангани Расилханович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.

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